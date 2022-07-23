أكبر قفزة منذ 50 عاماً.. ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة 5.5 %

ولا يزال النفط يمثل ما يقرب من ثلث استهلاك الطاقة في العالم، ففي عام 2021 استهلك العالم 94.1 مليون برميل يومياً من النفط، وكانت هذه زيادة بنسبة 6 % عن عام 2020، غير أنها لا تزال أقل بنسبة 3.7 % من الاستهلاك في عام 2019.