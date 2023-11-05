مشاركة دولية واتفاقيات "سعودية- كورية".. "الطائف للاستثمار" يفتح ذراعيه لأصحاب الأعمال

انطلقت، اليوم، فعاليات منتدى الطائف للاستثمار، برعاية وحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز؛ وذلك بفندق مريديان الهدا.
وفي بداية المنتدى الذي يقام بشراكة اقتصادية مع غرفة الطائف، ألقى المشرف العام على المنتدى سلطان السعدون، كلمةً أعرب فيها عن شكره لمحافظ الطائف على رعايته انطلاق فعاليات المنتدى بمشاركة محلية وعالمية، معلنًا عن حجم الاستثمارات التي تتجاوز الـ11 مليارًا؛ وذلك عبر توقيع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص في أكثر من 27 مشروعًا.
وأوضح أن محافظة الطائف تشهد طفرة تنموية كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدًا أن المنتدى يتيح لأصحاب وصاحبات الأعمال الاستثمار في قطاعات متنوعة وواعدة تواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف غازي القثامي، أن محافظة الطائف بيئة واعدة وجاذبة للاستثمارات في كل المجالات، وخاصة في المجالات السياحية، والزراعية، والصناعية، والصحية، إلى جانب ما تمتاز به هذه المدينة، من مقومات واعدة؛ مؤكدًا دور "غرفة الطائف" بالتكامل مع كل القطاعات؛ لاستقطاب وتسهيل المشاريع الاستثمارية للمحافظة، والعمل على توسيع آفاقه وإيجاد فرص واعدة جديدة، والقيام بالدراسات للفرص الاستثمارية في كل القطاعات، وفي إطار تنمية القطاع الاستثماري في الطائف.
وشهد المنتدى مشاركة دولية ممثلة في بريطانيا، وكوريا، والصين، إضافة لتوقيع اتفاقيات (سعودية- كورية) في العديد من المجالات الاستثمارية المختلفة.