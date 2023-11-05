مشاركة دولية واتفاقيات "سعودية- كورية".. "الطائف للاستثمار" يفتح ذراعيه لأصحاب الأعمال

وأبان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف غازي القثامي، أن محافظة الطائف بيئة واعدة وجاذبة للاستثمارات في كل المجالات، وخاصة في المجالات السياحية، والزراعية، والصناعية، والصحية، إلى جانب ما تمتاز به هذه المدينة، من مقومات واعدة؛ مؤكدًا دور "غرفة الطائف" بالتكامل مع كل القطاعات؛ لاستقطاب وتسهيل المشاريع الاستثمارية للمحافظة، والعمل على توسيع آفاقه وإيجاد فرص واعدة جديدة، والقيام بالدراسات للفرص الاستثمارية في كل القطاعات، وفي إطار تنمية القطاع الاستثماري في الطائف.