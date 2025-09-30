مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11502 نقطة وسط صعود لأسهم 164 شركة

وكانت أسهم شركات بترو رابغ، وكيان السعودية، ويو سي آي سي، والعبيكان للزجاج، وتشب، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السيف غاليري، ومبكو، والأبحاث والإعلام، وريدان، وأنابيب الشرق، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.65%) و(3.45%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وSTC هي الأكثر نشاطًا في القيمة.