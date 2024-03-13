توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للارتفاع

بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة؛ ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 77.95 دولارًا للبرميل؛ في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.51% إلى 82.34 دولارًا للبرميل.
وأفاد معهد البترول الأمريكي، في تقديرات نشرها أمس الثلاثاء، بأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي.
ومن المقرر وفق "روسيا اليوم" صدور اليوم الأربعاء بيانات رسمية عن مخزونات الخام من قِبَل إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة.