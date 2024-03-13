توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية تدفع بأسعار النفط للارتفاع

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 77.95 دولارًا للبرميل؛ في حين صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.51% إلى 82.34 دولارًا للبرميل.