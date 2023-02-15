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الوكالة الدولية للطاقة تتوقَّع ارتفاعات قياسية للطلب على النفط خلال 2023

أشارت إلى زيادة بمليونَيْ برميل يوميًّا عن العام الماضي
الوكالة الدولية للطاقة تتوقَّع ارتفاعات قياسية للطلب على النفط خلال 2023
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توقَّعت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء أن يسجِّل الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية عام 2023؛ وذلك مع تخلي الصين، التي تُعد أكبر مستهلك، عن قيود "كوفيد-19"، وتعافي السفر جوًّا من تداعيات الوباء.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن الطلب قد يصل إلى 101.9 مليون برميل يوميًّا عام 2023، بزيادة مليونَيْ برميل يوميًّا عن العام الماضي، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأشارت إلى أن حجم الطلب سيؤدي إلى زيادة بمليون و400 ألف برميل يوميًّا عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019، في وقت لم يصل فيه استهلاك الوقود الأحفوري المتسبب بالاحترار العالمي إلى ذروته بعد.

الصين
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الوكالة الدولية للطاقة

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