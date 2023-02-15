الوكالة الدولية للطاقة تتوقَّع ارتفاعات قياسية للطلب على النفط خلال 2023

وأشارت إلى أن حجم الطلب سيؤدي إلى زيادة بمليون و400 ألف برميل يوميًّا عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019، في وقت لم يصل فيه استهلاك الوقود الأحفوري المتسبب بالاحترار العالمي إلى ذروته بعد.