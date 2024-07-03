مؤشر "الأسهم السعودية".. تداولات قيمتها 4.9 مليارات ريال لـ225 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 10.89 نقاط ليقفل عند مستوى 11595.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 225 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الباحة، وجي آي جي، والآمار، وليفا، والصناعات الكهربائية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: رسن، وأنعام القابضة، وأديس، والبحر الأحمر، وباتك؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.26%.
فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والباحة، وشمس؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسماسكو، ورسن، وتالكو، والراجحي؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 363.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25745.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.