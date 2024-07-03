مؤشر "الأسهم السعودية".. تداولات قيمتها 4.9 مليارات ريال لـ225 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: الباحة، وجي آي جي، والآمار، وليفا، والصناعات الكهربائية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: رسن، وأنعام القابضة، وأديس، والبحر الأحمر، وباتك؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و5.26%.