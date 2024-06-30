"الأسهم السعودية" يغلق على انخفاض 50 نقطة بتداولات 5.3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 50.12 نقطة ليقفل عند مستوى 11679.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 229 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 102 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تالكو، والمطاحن الحديثة، وميهانا، وأسترا الصناعية، وسماسكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ساسكو، وريدان، وبوبا العربية، والصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.73%.
فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: رسن، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وفقيه الطبية، وميهانا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 156.24 نقطة ليقفل عند مستوى 26145.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.