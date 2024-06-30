"الأسهم السعودية" يغلق على انخفاض 50 نقطة بتداولات 5.3 مليارات ريال

فيما كانت أسهم شركات: سماسكو، وشمس، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية، والباحة؛ هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات: رسن، وسماسكو، وأرامكو السعودية، وفقيه الطبية، وميهانا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.