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معدل الفقر يرتفع في أمريكا إلى "11,5%" خلال 2022

الزيادة تزامنت مع وقف المعونات الحكومية
مكتب الإحصاء الأميركي
مكتب الإحصاء الأميركي

أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي، اليوم "الثلاثاء"، أن الفقر في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي، بينما انخفضت نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم تغطية صحية إلى مستوى غير معتاد.

وأوضح المكتب في بيان نقلته "الحرة"، أن معدّل الفقر بلغ "11.5" في المئة في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز؛ "12.4" في المئة، ارتفاعًا من "7.8" في المئة في العام السابق.

وأضاف أن هذه أول زيادة في معدل الفقر التكميلي منذ عام 2010.

وتزامن هذا الارتفاع مع انتهاء الزيادة التي حصلت في مدفوعات الائتمان الضريبي للأطفال، ووقف معونات حكومية.

الولايات المتحدة الأمريكية
معدل الفقر
مكتب الإحصاء الأمريكي

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