معدل الفقر يرتفع في أمريكا إلى "11,5%" خلال 2022

وأوضح المكتب في بيان نقلته "الحرة"، أن معدّل الفقر بلغ "11.5" في المئة في عام 2022، بينما بلغ معدل الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار الدعم الحكومي مثل شيكات التحفيز؛ "12.4" في المئة، ارتفاعًا من "7.8" في المئة في العام السابق.