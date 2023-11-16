للربط البحري الجوي.. توقيع عقد لإنشاء منطقة لوجستية بميناء جدة

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعدُّ أكبر ميناء على البحر الأحمر، ويحتلّ المرتبة الأولى في التجارة العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، وقد حقّق عدة جوائز شملت: جائزة "ميناء العام"، وجائزة "البنية التحتية المتقدمة"، ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات العربية المتحدة، وكذلك جائزة "أفضل ميناء" عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر "International Green Shipping Summit Awards"، إضافة إلى حصوله على المركز الثامن عالميًّا، بمؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي، وذلك نتيجة تميز الأداء التشغيلي، وتطور بنيته التحتية، وما يحتويه من مناطق لوجستية متكاملة.