أمين مجلس التعاون: استقرار الاقتصاد والصلابة المالية ركيزة أساسية لاستدامة التنمية في دول الخليج

واستعرض البديوي خلال مشاركته رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، مشيرًا إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة والتجارة، إضافة إلى التحديات الداخلية المتمثلة في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.