مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10715 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بـ(10.18) نقاط، ليقفل عند مستوى (10715.98) نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها (3.3) مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (159) مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم (68) شركة، فيما أغلقت أسهم (176) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات برغرايزر، وطيران ناس، والأول، ومهارة، وأديس من بين الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وولاء، وريدان، ونسيج، وسي جي إس من بين الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين (6.67%) ارتفاعًا و(5.68%) انخفاضًا.
أما من حيث الكمية، فكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، ومهارة، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا، في حين تصدرت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
من جانبه، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(69.24) نقطة، ليقفل عند مستوى (23827.66) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (20) مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.