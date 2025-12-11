مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 10715 نقطة

وكانت أسهم شركات برغرايزر، وطيران ناس، والأول، ومهارة، وأديس من بين الأكثر ارتفاعًا، فيما كانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وولاء، وريدان، ونسيج، وسي جي إس من بين الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين (6.67%) ارتفاعًا و(5.68%) انخفاضًا.