المنتدى العالمي لإدارة المشاريع ينظم دورته الثانية في الرياض يونيو المقبل

وقال: "يشكّل المنتدى فرصة أمام جميع المؤسسات والشركات لاستعراض مشاريعها ومبادراتها وأدواتها التي تدعم منظومة الاستدامة في المشاريع، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تسهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الضخمة، وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة التحديات ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل في السعودية، وصولاً لاقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة، وتحسين الاستثمار في قطاع الخدمات العامة، وتطوير البنية التحتية، والقطاع السياحي، ومختلف القطاعات."