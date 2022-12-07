"الخريف": فائض ميزانية 2023 مؤشر على نجاح استراتيجية التنمية الشاملة للسعودية

وأوضح الوزير بمناسبة إقرار ميزانية عام 1444 - 1445هـ (2023م) أن تحقيق الميزانية فائضًا يصل إلى 16 مليار ريال هو نتاج للتخطيط والعمل التشاركي بين كل المؤسسات الحكومية، وللنتائج الكبيرة التي تحققت بالفعل ضمن مسارات تنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، والضبط المالي، وتمكين القطاع الخاص ضمن منظومة الاقتصاد الوطني. مبينًا أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.114 تريليون ريال ستنعكس على المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها مختلف الجهات الحكومية، وتسريع وتيرة العمل فيها. مشيرًا إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.