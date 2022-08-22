احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي يصل إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا

وفي 10 من شهر أغسطس الجاري، كان قد انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ إبريل عام 1985، ويسجل 464.56 مليون برميل.