الصندوق السعودي للتنمية يُقَدّم قرضًا بـ77 مليون دولار لإنشاء محطة طاقة شمسية في بيليز

ويهدف المشروع إلى بناء محطة طاقة شمسية بقدرة (60 ميغاواط)، مع توريد وتجهيز الألواح الشمسية؛ للحد من الانبعاثات في قطاع الطاقة، بما يعادل 60 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا من خلال كفاءة النظام والاستهلاك، وسيقدم المشروع دورًا رئيسيًّا في تحفيز النمو الاجتماعي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما سيسهم في تحفيز النمو بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية وتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة؛ فضلًا عن تحسين جودة الكهرباء وتعزيز الاستدامة البيئية في التصدي للتغيرات المناخية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أن المشروع يدعم هدفين من أهداف التنمية المستدامة، المتمثليْن في الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).