السعودية ضمن أكبر 20 سوق استيراد في العالم بواردات تجاوزت مليون مركبة جديدة ومستعملة

‎ويصنف سوق السيارات في المملكة، أكبر سوق في العالم العربي وذلك وفق تقرير "فوكس تو موف" الأمريكي والمتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات بكافة أنواعها في عام 2022 تجاوزت 1,7 مليون سيارة منها 36% في المملكة بزيادة تقارب 7,1% عن العام الماضي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بنسبة 12,7%، ومصر في المركز الثالث بنسبة 10,9% .