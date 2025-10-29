مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11752) نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (78.02) نقطة، ليصل إلى مستوى (11752.08) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.2) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (198) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (133) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (114) شركة.
وكانت أسهم شركات أديس، والعربية، والحفر العربية، وأرتيكس، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلوشنز، ولجام، واليمامة للحديد، وأبو معطي، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(4.33%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأديس، والإنماء، والصناعة الكهربائية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأديس، ولجام للرياضة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (61.34) نقطة، ليصل إلى مستوى (25008.64) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (30) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 6 ملايين سهم.