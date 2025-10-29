مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11752) نقطة

وكانت أسهم شركات أديس، والعربية، والحفر العربية، وأرتيكس، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سلوشنز، ولجام، واليمامة للحديد، وأبو معطي، وصدق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(4.33%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأديس، والإنماء، والصناعة الكهربائية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأديس، ولجام للرياضة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.