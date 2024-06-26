وسط مخاطر جيوسياسية.. أسعار النفط تشهد استقراراً مع توقعات بسحب المخزونات

من ناحيته، قال تاماس فارجا من "بي.في.إم" للوساطة في عقود النفط: "وجهة النظر السائدة هي أن الطلب سيزداد خلال فصل الصيف، ولا تزال العوامل الجيوسياسية عنصراً أساسياً يوثر في تحركات السوق".