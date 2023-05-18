تفاؤلًا برفع سقف الديْن الأمريكي.. الأسهم الأوروبية تستهل تداولات الخميس بارتفاع

استهلت الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الخميس، على ارتفاع؛ لتعكس شعورًا بالتفاؤل في "وول ستريت" على خلفية مؤشرات من اقتراب واشنطن للتوصل لاتفاق حول رفع سقف الدين الأمريكي وتجنب التخلف عن السداد.
وفي الدقائق الأولى بعد الافتتاح، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%. وقادت أسهم شركات صناعة السيارات والتكنولوجيا المكاسب.
وارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، عزمهما على التوصل لاتفاق قريبًا لرفع سقف الديْن وتجنب تعثر اقتصادي كارثي.
وارتفع سهم فولكس فاغن 2.6% مدفوعًا بخطط شركة صناعة السيارات؛ لتجديد علامتها التجارية الأساسية بهدف زيادة الكفاءة والعوائد.
وكان السهم هو أكبر الرابحين على المؤشر داكس الألماني الذي ارتفع 0.9% إلى أعلى مستوى له في عام ونصف العام.
وارتفع مؤشر الداكس الألماني بنحو 0.3%، وفق "سكاي نيوز عربية"؛ في حين هبط مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.4% عند الافتتاح.