صعود لأسهم 143 شركة وتراجع 99 أخرى.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (96.23) نقطة، ليصل إلى مستوى (11655.85) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (7.8) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (314) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (143) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (99) شركة.
وكانت أسهم شركات الحفر العربية، والاستثمار ريت، وبوبا العربية، وطباعة وتغليف، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، ونماء للكيمياويات، ومحطة البناء، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.91%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأديس، وأرامكو السعودية، والإنماء، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (8.33) نقاط، ليصل إلى مستوى (25016.97) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (32) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.