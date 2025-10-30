صعود لأسهم 143 شركة وتراجع 99 أخرى.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات الحفر العربية، والاستثمار ريت، وبوبا العربية، وطباعة وتغليف، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الراجحي، والتطويرية الغذائية، ونماء للكيمياويات، ومحطة البناء، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.91%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأديس، وأرامكو السعودية، والإنماء، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وأديس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.