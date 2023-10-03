النفط يعاود الارتفاع بعد هبوطه لأدنى مستوى في 3 أسابيع بسبب شح الإمدادات

وقال محللون من بي.إم.آي للأبحاث في تقرير للعملاء "من الناحية النظرية، وبموجب شروط اتفاق أوبك+، ينبغي أن يظل الإنتاج (خارج دول مجلس التعاون الخليجي) ثابتًا خلال الربع الرابع. ولكن، كان امتثال العراق متقطعًا إلى حد ما في الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التصدير، على افتراض أن خط الأنابيب سيستأنف عملياته".