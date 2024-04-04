النفط يرتفع وسط مؤشرات النمو بأمريكا ومخاوف نقص الإمدادات

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب في غزة قد تمتد لتشمل إيران؛ مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.