البنك المركزي السعودي يُطلق خدمة "استعراض حساباتي البنكية" للعملاء الأفراد

وستُسهم هذه الخدمة في تعزيز الموثوقية، والحد من مخاطر العمليات المشبوهة، والاستخدام غير المصرح به للحسابات، وانتحال الهوية الشخصية، وذلك انطلاقًا من أهداف البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به.