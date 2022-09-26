تراجُع أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام

وفي الوقت نفسه قال رفائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا يوم الأحد: إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأمريكي خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف؛ نظرًا للزخم المستمر للاقتصاد.. وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20% منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.