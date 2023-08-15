"السياري": السعودية أكبر سوق للمالية الإسلامية بإجمالي أصول تتجاوز 3.1 تريليونات ريال

ونُظِّمَ على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عددٌ من الفعاليّات المصاحبة بحضور نخبة من المختصين وصناع القرار، حيث عُقدت جلسات حوارية ااستعرِض خلالها مسيرة تطور صناعة المالية الإسلامية ودورها في الإطار العام للتنمية الاقتصادية للدول، وتشجيع المزيد من التعاون الدولي في هذا الشأن، إلى جانب تسليط الضوء على تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2023م، وأهم التطلعات وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية، كذلك تقييم سلامة ومرونة قطاعات هذه الصناعة التي تضم بصفة عامة الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتأمين الإسلامي، والروابط بين هذه القطاعات.