البنك المركزي يُطلق معمل المصرفية المفتوحة الذي أعلنه في نوفمبر 2022م

ويُعد تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة من مبادرات استراتيجية التقنية المالية، بوصفها إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية السعودية 2030، واعتمدها مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من عام 2022م؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون السعودية موطنًا ومركزًا عالميًّا للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.