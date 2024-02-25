وزير الصناعة يفتتح موسم ملح القصب الثاني شمال غرب الرياض

وبدأت زيارة الوزير الخريف بالاطلاع على المملحة النموذجية، وطريقة استخراج الملح وضمان سلامته والتفاصيل التشغيلية المرتبطة به، ثم الانتقال إلى القرية التراثية بالقصب التي يقام فيها موسم ملح القصب، والذي يتضمّن المتاجر المتخصصة في الملح لأهالي المنطقة والمنتجات ذات العلاقة، إضافةً إلى عددٍ من المتاجر الأخرى والمطاعم والمناطق الترفيهية.