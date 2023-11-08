تجاوزت مليار ريال.. قفزات استثمارية كبرى في جازان آخر عامين

وأوضحت أمانة منطقة جازان، أن الطفرة الاستثمارية التي تحققت في المنطقة خلال عامين تمثل 40 % من إجمالي استثمارات الأمانة خلال الـ 20 عاماً الماضية، مرجعةً ذلك إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، والمميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة في تنوع التضاريس النادر كالجبال، والسهول، والجزر، والشواطئ، إضافةً إلى وجود سواحل تجاوز امتدادها 300 كلم، وتضم "مصفاة جازان" التي تعد واحدة من أكبر محطات التكرير في العالم، إضافةً إلى وجود ثالث أكبر موانئ المملكة، إلى جانب وجود حراك تنموي تشهده المنطقة، وتطوير في البنى التحتية، عزّز ذلك إدراج المنطقة ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية، وضمن المناطق الاقتصادية الخاصة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.