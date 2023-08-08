انخفاض السحوبات النقدية.. ونمو الدفع عبر البطاقات يصل لـ532 مليار ريال

وفي الوقت الذي ينمو فيه استخدام البطاقات للدفع في نقاط البيع ينخفض استخدام السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، الذي يُتوقع أن ينخفض حتى نهاية العام الجاري إلى 3.2%؛ ليصل إلى 357 مليار ريال بعد أن كانت أعلى من 553 مليار ريال في 2018.