انخفاض السحوبات النقدية.. ونمو الدفع عبر البطاقات يصل لـ532 مليار ريال

يُتوقع أن يشهد سوق مدفوعات البطاقات في المملكة العربية السعودية نموًّا بنسبة 14.6٪ خلال العام الجاري، وأن يصل إجمالي قيمة المدفوعات إلى 532.1 مليار ريال سعودي (141.9 مليار دولار أمريكي).
ويتم دفع هذا النمو بزيادة تفضيل المستهلكين للمدفوعات الإلكترونية، وزيادة الدفعات غير التلامسية، وتوجُّه الحكومة نحو المجتمع غير النقدي.
وتشير تحليلات شركة (GlobalData) إلى أن قيمة مدفوعات البطاقات في السعودية سجلت نموًّا بنسبة 29.8٪ في عام 2021، و17.3٪ في عام 2022؛ وذلك بفضل تحسن الظروف الاقتصادية، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وفي الوقت الذي ينمو فيه استخدام البطاقات للدفع في نقاط البيع ينخفض استخدام السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، الذي يُتوقع أن ينخفض حتى نهاية العام الجاري إلى 3.2%؛ ليصل إلى 357 مليار ريال بعد أن كانت أعلى من 553 مليار ريال في 2018.
ومن المتوقع أن يستمر نمو سوق مدفوعات البطاقات في المملكة العربية السعودية بوتيرة قوية في السنوات القادمة، مع توقُّع معدل نمو سنوي مركب، يبلغ 10.2٪ بين عامَي 2023 و 2027، بينما ستشهد السحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي انخفاضًا مستمرًّا.