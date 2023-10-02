أسعار النفط.. للعقود الآجلة لخام برنت تصعد نحو 92.38 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، لتعوّض بعض خسائرها، الجمعة، مع تركيز المستثمرين على توقعات قلة المعروض العالمي واتفاق في اللحظات الأخيرة لتجنُّب إغلاق الحكومة الأمريكية، الأمر الذي أعاد لهم شهية المخاطرة.