ترقب بيانات أمريكية حول المخزون وتوترات المنطقة ترفع أسعار النفط

وأمس الأربعاء، وفق "روسيا اليوم" عززت أسعار الذهب الأسود من ارتفاعها في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعند التسوية ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.15% إلى 83.03 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.85% إلى 83.03 دولارًا للبرميل.