ترقب بيانات أمريكية حول المخزون وتوترات المنطقة ترفع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وسط ترقب بيانات أمريكية عن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفي ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.37% إلى 78.20 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.33% إلى 83.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".
وأمس الأربعاء، وفق "روسيا اليوم" عززت أسعار الذهب الأسود من ارتفاعها في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعند التسوية ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.15% إلى 83.03 دولارًا للبرميل؛ فيما صعدت عقود "برنت" بنسبة 0.85% إلى 83.03 دولارًا للبرميل.