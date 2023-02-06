مؤتمر "ليب 23" يعلن عن استثمارات بأكثر من 9 مليارات دولار

أعلن مؤتمر "ليب 23" الذي تستضيفه الرياض اليوم، عن استثمارات تزيد على 9 مليارات دولار، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزًا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجاء الإعلان على لسان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يستمر حتى الخميس القادم.
وأكد أن الاستثمارات والإطلاقات شملت استثمار شركة "Microsoft" 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة Oracle 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة "HUAWEI" في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة "Zoom" في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة.
وأكد "السواحة" أن هذه الحزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمكينه لقطاع التقنية، الذي يُعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعمًا غير مسبوق؛ إيمانًا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الصناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.
وأوضح أن تنظيم المملكة لمؤتمر "ليب 23" يُعد تأكيدًا أيضًا للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من لدن سمو ولي العهد، وحرص سموه الكريم على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل.
وبيّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر "ليب 23" بات اليوم تجمعًا سنويًّا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعًا أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم؛ مبرزًا أثر النسخة الأولى من "ليب" العام الماضي، الذي أوجد حراكًا تقنيًّا عالميًّا.
وأكد أن في هذا العام يتواصل هذا الحراك الذي يتجلى في مواصلة المملكة ريادتها كأكبر سوق تقني بالمنطقة بأكثر من 42 مليار دولار كمنصة مثالية للوصول للسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى مواصلة الريادة في القوة التقنية البشرية بأكثر من 340 ألف قوى عاملة.
وقال: نشهد تقدمًا استثنائيًّا في مشاركة الإناث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وصل الآن إلى 32.5%؛ وهو معدل أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، وتُعد أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة.
وأبدى "السواحة" تطلعاته إلى أن تُعزز مخرجات مؤتمر "ليب 23" في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر أصبح يشكل أحد أهم الفعاليات التقنية العالمية السنوية التي ينتظرها المبتكرون والمهتمون التقنيون، للالتقاء بصناع ومتخذي القرار ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء، لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقعة خلال المؤتمر.
وشملت إعلانات المؤتمر في يومه الأول؛ إعلان شركة Meta افتتاح أول أكاديمية للميتافيرس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها السعودية، بالإضافة إلى إطلاق شركة WEO Technology وCamel lab تطبيق هكتار "Hektar"، منصة التواصل الاجتماعي متعددة المحتوى، وإطلاق شركة MENA Communication وstc تطبيق بيم "Beem"، وتطبيق التراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخصائص الأعمال.