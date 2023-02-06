مؤتمر "ليب 23" يعلن عن استثمارات بأكثر من 9 مليارات دولار

وبيّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمته الافتتاحية، أن مؤتمر "ليب 23" بات اليوم تجمعًا سنويًّا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعًا أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم؛ مبرزًا أثر النسخة الأولى من "ليب" العام الماضي، الذي أوجد حراكًا تقنيًّا عالميًّا.