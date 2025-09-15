الذيابي: 611 مليار ريال للقطاع الخاص في 3 أشهر.. ونمو سنوي بـ44 مليار

وأشار إلى أن إجمالي حجم القطاع الخاص في النصف الأول من العام الجاري 2025 بلغ 1.22 تريليون ريال، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا واضحًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز النمو المستدام وتوسيع فرص التوظيف.