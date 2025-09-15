أعمال

الذيابي: 611 مليار ريال للقطاع الخاص في 3 أشهر.. ونمو سنوي بـ44 مليار

مساهمة القطاع تقفز إلى 51.4% مقارنة بـ40.5% في 2016
خليل الذيابي
تم النشر في

كشف المستشار الدكتور خليل الذيابي أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية سجل نموًا لافتًا خلال الربع الثاني من عام 2025، ليبلغ حجمه الإجمالي 611 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 4.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الذيابي، في تصريح عبر قناة "الإخبارية"، أن هذه الزيادة السنوية تعادل نحو 44 مليار ريال، مضيفًا أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ارتفعت إلى 51.4%، مقارنة بـ 40.5% فقط في عام 2016، ما يعكس متانة الاقتصاد السعودي وجاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار إلى أن إجمالي حجم القطاع الخاص في النصف الأول من العام الجاري 2025 بلغ 1.22 تريليون ريال، معتبرًا أن هذه الأرقام تمثل مؤشرًا واضحًا على الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز النمو المستدام وتوسيع فرص التوظيف.

رؤية المملكة 2030
القطاع الخاص
خليل الذيابي

