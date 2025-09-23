ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%)

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) مسجلًا (43.98) دولارًا للأوقية، ليحوم قرب أعلى مستوى له في 14 عامًا، في حين ارتفع البلاتين (0.3%) إلى (1420.45) دولارًا، وصعد البلاديوم (0.9%) إلى (1189.84) دولارًا.