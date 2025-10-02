مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11495) نقطة

وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والموسى، وسيسكو القابضة، وإم آي إس، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بوبا العربية، وجاكو، وولاء، والنهدي، ودار الأركان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.24%) و(4.36%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وstc، والأهلي، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.