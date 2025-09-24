نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الاقتصاد يشارك في قمة الاقتصاد العالمي المستدام بنيويورك

وألقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم كلمة المملكة خلال القمة، مؤكداً فيها أن تحقيق التنمية الشاملة والعادلة يتطلب نهجًا قائمًا على ثلاث ركائز محورية، موضحًا أن رؤية السعودية 2030 تؤمن بأن التنمية الفاعلة لا تُبنى على الشعارات، بل تستند إلى أثر ملموس، وقابلية للتوسع، ومنهجية مبنية على الأدلة والبراهين.