أكاديمية "منشآت" تطلق برامج جديدة لتطوير الكفاءات ونقل المعرفة بالمشاريع الريادية

وبلغ عدد المستفيدين من برامج أكاديمية "منشآت" ما يقارب 120 ألف مستفيد في أكثر من 350 برنامجاً، تنوعت بحسب احتياجات رواد الأعمال بين معسكرات متخصصة وورش عمل وبرامج دولية، إضافة للبرامج المستمرة الهادفة إلى تمكين ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق النمو والتوسع والاستدامة وتطوير الكفاءات الإدارية والمالية والفنية.