النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة فترة أطول

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، وسط توقعاتٍ بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول، بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر في استخدام الوقود بأكبر مستهلك للنفط في العالم.