في ظلّ تفاؤل حول الطلب.. النفط في طريقه لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية

لم يشهد اليومُ الجمعة تغييرًا يُذكَر على مستوى العقود الآجلة للنفط، غير أنها باتت تتّجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، في ظلّ مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 23 سنتًا، أو 0.3 بالمئة إلى "85.94" دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1312 بتوقيت غرينتش.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس، 31 سنتًا، أو 0.4 بالمئة إلى "81.60" دولارًا للبرميل.
ويتّجه الخامان القياسيان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بنحو أربعة بالمئة.
وارتفعت الأسعار نحو خمسة بالمئة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.
وقال محللون من سيتي في مذكرة: "الطلب الموسمي تزايد كما تظهر أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة، كما أن تجدُّد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله وموسم الأعاصير ربما يساهمان في الإبقاء على قوة الأسعار خلال الصيف".
وكشفت بيانات الحكومة الأمريكية الصادرة أمس الخميس، أن إجمالي إمدادات المنتجات، وهو مؤشر للطلب في البلاد، ارتفع بنحو 1.9 مليون برميل يوميًّا خلال الأسبوع إلى 21.1 مليون برميل يوميًّا.
وأوضحت بياناتُ إدارة معلومات الطاقة تراجعَ مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" بانخفاضها 2.2 مليون برميل.
وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقُّعات بزيادتها 600 ألف برميل.
وقد أسهمت توقُّعات الطلب من مناطق أخرى مثل آسيا في زيادة الأسعار.
وأظهرت بيانات أمريكية صدرت أمس الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو.
وتثير معدلاتُ التوظيف القوية احتمالَ أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتحدّ أسعار الفائدة المرتفعة عادة من النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.