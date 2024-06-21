في ظلّ تفاؤل حول الطلب.. النفط في طريقه لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية

لم يشهد اليومُ الجمعة تغييرًا يُذكَر على مستوى العقود الآجلة للنفط، غير أنها باتت تتّجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، في ظلّ مؤشرات على تحسن الطلب وانخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية.