"مدن" تستضيف لقاءً لاستعراض مساهمات القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية

وقدّمت عرضًا تفصيليًّا حول مبادرة برنامج الإنتاجية الوطني لتمكين الثورة الصناعية الرابعة، والخدمات الاستشارية المجانية التي تقدّمها لمساعدة المصانع على التحوّل الرقمي، وتطبيق مبادئ التميّز التشغيلي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية؛ حيث انتهى تقييم 37 مصنعًا وفق منهجية مؤشر "SIRI" الدولي لقياس مستوى تبنّي المنشآت لتطبيقات الصناعة 4.0، وبمجموع 82 مصنعًا؛ اتّساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".