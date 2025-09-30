أكثر من 221 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع.. والإنفاق يتجاوز 12 مليار ريال

سجّلت عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2025، أكثر من 221 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.77 مليار ريال، مقارنة بـ12.4 مليار ريال خلال الأسبوع السابق، وذلك وفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.