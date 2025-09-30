أكثر من 221 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع.. والإنفاق يتجاوز 12 مليار ريال

سجّلت عمليات نقاط البيع في المملكة خلال الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر 2025، أكثر من 221 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 12.77 مليار ريال، مقارنة بـ12.4 مليار ريال خلال الأسبوع السابق، وذلك وفقًا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وتوزعت العمليات على عدد من القطاعات، أبرزها:
- المطاعم والمقاهي: 54.7 مليون عملية بقيمة 1.58 مليار ريال.
- الأطعمة والمشروبات: 49.4 مليون عملية بقيمة 1.85 مليار ريال.
- النقل: 5.2 مليون عملية بقيمة 917 مليون ريال.
- الصحة: 9 ملايين عملية بقيمة 843 مليون ريال.
- الملبوسات والإكسسوارات: 8.6 مليون عملية بقيمة 951 مليون ريال.
- الفنادق: 662 ألف عملية بقيمة 233 مليون ريال.
- الثقافة والترفيه: 4 ملايين عملية بقيمة 378 مليون ريال.
- المجوهرات: 279 ألف عملية بقيمة 325 مليون ريال.
وعلى مستوى المناطق، جاءت الرياض في الصدارة بـ73.1 مليون عملية، بقيمة تجاوزت 4.55 مليار ريال، تلتها جدة بـ26 مليون عملية بقيمة 1.8 مليار ريال، ثم الدمام بـ9.1 مليون عملية بقيمة 640 مليون ريال.
ويعكس هذا النمو في الإنفاق قوة النشاط الاقتصادي المحلي، وتوسع استخدام المدفوعات الرقمية في مختلف القطاعات بالمملكة.