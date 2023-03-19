ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يناول أكثر من 18,500 حاوية نمطية على سفينة واحدة

ويُمثّل الرقم الجديد أكبر حمولة حاويات تحقّقت بموانئ المملكة، على السفينة العملاقة "CSCL INDIAN OCEAN" القادمة من الشرق الأقصى، بطول 400 متر، وطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف حاوية نمطية، وذلك بزيادة 532 حاوية نمطية عن آخر رقم قياسي تم تحقيقه في النصف الثاني من عام 2022م بمناولة 18,021 حاوية، نتيجة لأعمال التطوير المستمرة التي يشهدها الميناء، وتقنيات الرافعات الحديثة التي تزيد من قدرات مناولة الحاويات.