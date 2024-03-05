بأكثر من 888 مليون دولار.. جولات تمويلية وإطلاقات لصناديق استثمارية تقنية في "ليب24"

وتم إطلاق مبادرة "FUEL" بهدف دعم صناديق رأس المال الجريء المستثمرة في الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة التقنيات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس (pre-seed) إلى مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، وجاءت المبادرة الثالثة باسم "FundSwift" وتهدف إلى توفير الدعم المالي للشركات الناشئة التي أغلقت استثمارات في المراحل المبكرة لتمكينها من توسيع أعمالها، فيما جاءت الرابعة باسم مبادرة "SourceTech" والتي تقدم الدعم المالي لتحفيز شركات تعهيد تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة، وأخيرًا مبادرة "Transform+" التي توفر منح مالية بهدف سدّ الفجوة التقنية للشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الحوسبة السحابية.