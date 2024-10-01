أذربيجان تقترح إنشاء صندوق سيادي استثماري مع المملكة

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ضرورة توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين المملكة وأذربيجان؛ لتوفير بيئة آمنة تدعم تدفق الاستثمارات بين البلدين، وتركزت المناقشات على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق الأذربيجانية في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والزراعة والتعدين.