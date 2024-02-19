لتسهيل رحلة المستثمرين.. أمير نجران يُدشّن فرع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بالمنطقة غداً

يُذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يقدّم خدماته، لأكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال في فروعه الـ 17، التي تتوزّع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، وتتيح أكثر من 750 خدمة في مكانٍ واحد، في حين تقدّم "منصة الأعمال" التابعة للمركز خدمات ذات قيمة نوعية.