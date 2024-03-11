940 مليار دولار.. "الاستثمارات العامة" تتقدم للمرتبة الـ5 بين صناديق الثروة السيادية العالمية

ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة؛ فإن المستهدف هو مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال؛ أي ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025، كما ذكر ولي العهد أن المستهدف هو رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.