940 مليار دولار.. "الاستثمارات العامة" تتقدم للمرتبة الـ5 بين صناديق الثروة السيادية العالمية

تَقَدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية، بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 940.26 مليار دولار في شهر مارس الجاري؛ وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 163.6 مليار دولار، مقارنة بـ776.7 مليار دولار بنهاية العام 2023.
جاء ذلك بعد إعلان ولي العهد -حفظه الله- إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدّرة لشركة أرامكو السعودية من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة؛ فإن المستهدف هو مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال؛ أي ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025، كما ذكر ولي العهد أن المستهدف هو رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
وجاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1648.08 مليار دولار؛ فيما احتلت شركة الصين للاستثمار المركز الثاني.
ووفق موقع "أرقام" فقد بلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 12.70 تريليون دولار مقارنة بـ11.67 تريليون دولار في يوليو 2023.