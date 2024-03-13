"صح" يغلق جولته الادخارية الثانية لشهر مارس.. إجمالي حجم تخصيص طلبات الادخار 959 مليون ريال

أقفل منتج "صح" يوم الثلاثاء 24 شعبان 1445هـ، الموافق 5 مارس 2024م، جولته الادخارية الثانية؛ حيث وصل إجمالي حجم تخصيص طلبات الادخار تراكميًا للجولة الحالية والجولة الماضية إلى (959) مليون ريال، وبلغ مجموع عدد الأفراد المدخرين للجولتين أكثر من (37) ألف مدخر.
يُذكر أن عائد منتج "صح" في شهر مارس هو (5.63%)، يُستَحق بعد مرور عام في مارس 2025م، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثالثة يوم الأحد 12 شوال 1445هـ، الموافق 21 أبريل 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح"، كما ستفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.
ويأتي منتج "صح" الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.