"صح" يغلق جولته الادخارية الثانية لشهر مارس.. إجمالي حجم تخصيص طلبات الادخار 959 مليون ريال

يُذكر أن عائد منتج "صح" في شهر مارس هو (5.63%)، يُستَحق بعد مرور عام في مارس 2025م، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الادخارية الثالثة يوم الأحد 12 شوال 1445هـ، الموافق 21 أبريل 2024م، حسب التقويم المعلن لـ"صح"، كما ستفتح النافذة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المشاركة.