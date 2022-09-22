"سابك".. نمو لا يتوقف بقدرات أقوى وأعمال مرنة وضعتها في مصاف الأقوى عالميًا

وافتتحت الشركة مشروع "قاعة "سابك" للحياة" في واحة الملك سلمان للعلوم بمدينة الرياض، بتكلفة استثمارية بلغت 50 مليون ريال، وتضم القاعة مجموعة من الأنشطة التعليمية المبتكرة، التي تعتمد على مبدأ التعليم بالترفيه من خلال تنمية الذاكرة والتفكير والقدرة على الإدراك والتخيل، من أجل التعرف على كوكب الأرض ابتداءً من وجود الإنسان وحتى اليوم، إضافة إلى استكمال دعم مشروع عيادات الكشف الوقائي المبكر عن سرطان الثدي، بتدشين العيادات المتنقلة للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي لمنطقتي تبوك وعسير، التي يتم تشغيلها من قبل وزارة الصحة، ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع أكثر من 4800 سيدة سنوياً، إلى جانب الإسهام في تحقيق أمنيات أكثر من 100 يتيم ويتيمة ضمن مبادرة تحقيق أمنيات الأيتام بالتعاون مع جمعية بناء لرعاية الأيتام.