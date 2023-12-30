"العمري": نقل مقار الشركات للمملكة سيجعلنا بمنزلة "الصين الجديدة"

وأفاد بأن "عام 2022 كان ثقيلاً بسبب المناخ السياسي المشحون، والحرب الروسية-الأوكرانية، وقبلها 2020 بهجمات فيروس كورونا، وما خلفه من تضخم وبطالة وتعطل في الإمداد العالمي. ومع هذا حلّق الاقتصاد السعودي بعيدًا في عام 2022 بتحقيقه نموًّا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7% مع تحسُّن واضح بالبيئة والمناخ الاستثماري المحلي. وتشير الأرقام إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثاني من 2023 إلى 2503.5 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما".