بعد أزمة الحبوب الروسية.. هذه المواد الغذائية يتوقع ارتفاع أسعارها في جميع أنحاء العالم

أثار انسحاب روسيا، ثالث أكبر منتج للقمح، من صفقة مهمة لتصدير الحبوب من أوكرانيا مخاوف عالمية بارتفاع في أسعار عديد من المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وتنتج روسيا من القمح سنويًا أكثر من 86 طنًا وهي أكبر المصدرين على المستوى العالمي، حيث تصدر ما يصل إلى 37.3 مليون طن وفقًا لإحصائية روسية رسمية.
ويبلغ متوسط استهلاك الفرد سنويًا على المستوى العالمي 180 كيلو جرامًا، وذلك لأن القمح يدخل في عدد كبير من المواد الغذائية الرئيسة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار هذه المنتجات على المستوى العالمي بشكل أكبر وهي:
1- الخبز: يستخدم القمح في صناعة جميع أنواع الخبز الأبيض والأسمر.
2- المعجنات: يستخدم القمح في صناعة الكرواسون والدونات والفطائر والبيتزا والمعجنات المحلاة.
3- الحبوب المعالجة: يستخدم القمح في تصنيع الحبوب المحلاة والمخلوطة.
4- المعكرونة: يستخدم القمح في صنع المعكرونة والشعيرية والمعكرونة المقلية.
5- الحلويات: يستخدم القمح في صنع الحلويات مثل الكعك والبسكويت والحلويات المخفوقة.
6- الوجبات السريعة: يدخل القمح في صناعة العديد من الوجبات السريعة.
7- حبوب الإفطار: يستخدم القمح في تصنيع حبوب الإفطار الجاهزة مثل الشوفان والكريمة القمحية وبعض أنواع الزبادي.